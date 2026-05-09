Lorenzo Musetti | Sinner è l’unico favorito Voglio pensare un match alla volta

Lorenzo Musetti ha iniziato con successo la sua avventura agli Internazionali d’Italia 2026, vincendo il suo primo turno contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard con un punteggio di 6-4, in un’ora e mezza di gioco. Dopo la partita, Musetti ha dichiarato che Sinner è il favorito e ha aggiunto di voler concentrarsi su un match alla volta. La sua candidatura alla seconda settimana del torneo sembra confermata.

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