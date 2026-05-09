Lorenzo Musetti | Sinner è l’unico favorito Voglio pensare un match alla volta
Lorenzo Musetti ha iniziato con successo la sua avventura agli Internazionali d’Italia 2026, vincendo il suo primo turno contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard con un punteggio di 6-4, in un’ora e mezza di gioco. Dopo la partita, Musetti ha dichiarato che Sinner è il favorito e ha aggiunto di voler concentrarsi su un match alla volta. La sua candidatura alla seconda settimana del torneo sembra confermata.
Si è aperto nel migliore dei modi il percorso di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2026. Il numero otto del seeding ha regolato nella serata di ieri il francese Giovanni Mpetshi Perricard con un doppio 6-4 maturato in un’ora e mezza di gioco. Un inizio convincente da parte del toscano, abile a strappare più volte il servizio al grande colpitore transalpino assicurandosi un successo agile e veloce. Il numero due italiano approda così ai sedicesimi di finale del torneo romano nei quali affronterà l’argentino Francisco Cerundolo, giocatore molto pericoloso sulla terra rossa. Intanto però Musetti si può godere il primo successo nel Masters 1000 italiano, in attesa di ritrovare la forma migliore.🔗 Leggi su Oasport.it
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