Assemblea Ferretti Komarek attacca Weichai e chiede il rinvio Piero Ferrari si dimette | Non voglio associare il mio nome a questa azienda

L’assemblea di Ferretti, azienda leader nel settore nautico, si è tenuta questa mattina alle 10 in modalità online. Durante la riunione, Komarek ha criticato Weichai e ha chiesto un rinvio dell’assemblea. Nel frattempo, Piero Ferrari ha annunciato le sue dimissioni, dichiarando di non voler più associare il suo nome all’azienda. La riunione si svolge in un momento di tensione tra gli azionisti e i rappresentanti dell’azienda.

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Forlì, 14 maggio 2026 – L’assemblea che decide il futuro di Ferretti, leader mondiale della nautica, è iniziata alle ore 10 in modalità online. In apertura, i rappresentanti dello sfidante Karel Komarek hanno richiamato il testo inviato alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni (in cui si chiede al Governo di valutare il Golden Power per impedire il controllo cinese), sollevando il caso di “conflitto di interesse” della “maggioranza dei membri del cda di Ferretti, che ricoprono ruoli manageriali nel gruppo Weichai” affinché assumano le decisioni “nell’interesse di Ferretti e non del socio da cui sono dipendenti”. E hanno lanciato due richieste: la prima è “inibire il diritto di voto della partecipazione di Ferretti International Holding in Ferretti”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Assemblea Ferretti, Komarek attacca Weichai e chiede il rinvio. Piero Ferrari si dimette: “Non voglio associare il mio nome a questa azienda” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ferretti: Komarek accelera, Piero Ferrari vende il suo 4,6%Il consolidamento del potere di Karel Komarek nel settore nautico d’eccellenza ha subito un’accelerazione decisiva grazie alla decisione di Piero... Balzo nella scalata di Komarek alla Ferretti: Piero Ferrari vende le sue quote al miliardario cecoBalzo in avanti del miliardario ceco Karel Komarek nella sua offerta pubblica parziale per avere più potere in Ferretti. Ferretti, KKCG chiede di sospendere voto Weichai in assemblea(Teleborsa) - Nel corso dell'assemblea dei soci di Ferretti convocata per il rinnovo del CdA, i rappresentanti legali dell'azionista ceco KKCG Maritime hanno chiesto di inibire immediatamente l'eserci ... teleborsa.it Kkcg, inibire il voto di Weichai o rinviare assemblea FerrettiKkcg Maritime, dopo l'esposto alla presidenza del Consiglio dei ministri e trasmesso per conoscenza alla Consob e a Ferretti l'11 maggio su una possibile violazione del Golden Power da parte del socio ... ansa.it