Il veleno di ricina ha provocato la morte in un caso di omicidio a Pietracatella. Attualmente, tre persone sono sotto indagine e sono al centro delle verifiche degli inquirenti. La polizia sta esaminando i sospetti e le possibili connessioni tra le persone coinvolte. Non ci sono ancora sviluppi ufficiali sui moventi o sui dettagli dell’indagine. La vicenda resta sotto osservazione mentre gli investigatori approfondiscono il caso.

Roma, 5 luglio 2026 – Il giallo di Pietracatella si arricchisce di nuovi tasselli. Mentre gli investigatori continuano a seguire la pista della presunta ricina nella morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, l’inchiesta si concentra sempre di più sulle relazioni, sulle frequentazioni e su quella rete di rapporti che, nei delitti da avvelenamento, spesso vale più di qualsiasi reperto. Perché, in casi come questi, la prima domanda non è chi potesse nutrire un odio tanto profondo da trasformarlo in un movente. La prima domanda è un’altra: chi poteva sedersi alla loro tavola? Ed è proprio qui che il veleno si distingue da qualsiasi altra arma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Uccise dalla ricina, chi poteva sedersi a tavola? Il veleno restringe il cerchio: in tre sotto la lente

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Arrivano anche gli esperti dalla Germania per collaborare alle indagini sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, madre e figlia uccise da un sospetto avvelenamento da ricina a Pietracatella, in provincia di Campobasso. shorturl.at/AcMsc #skytg24 #news x.com

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