Il Centro Antiveleni Maugeri di Pavia ha confermato la presenza di ricina nei campioni di sangue di una madre e di sua figlia, decedute tra il 27 e il 28 dicembre 2025 a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Le due donne sono state trovate morte in circostanze che hanno portato all’apertura di un’indagine. La sostanza velenosa è stata individuata durante le analisi sui campioni biologici raccolti.

Il Centro Antiveleni Maugeri di Pavia conferma la presenza di ricina nei campioni di sangue di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, madre e figlia morte tra il 27 e il 28 dicembre 2025 a Pietracatella (Campobasso). In una nota, il centro guidato dal professor Carlo Alessandro Locatelli rende noti gli esiti conclusivi delle analisi chimico-tossicologiche, che hanno accertato la positività alla sostanza “in concentrazioni compatibili con un quadro di intossicazione acuta”. Gli accertamenti, si legge, hanno richiesto metodiche altamente specialistiche e sono stati ripetuti più volte, anche in laboratori diversi e con tecniche differenti, per garantire la massima affidabilità dei risultati ed escludere interferenze da altre sostanze.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Campobasso, madre e figlia uccise dalla ricina: il veleno era nel sangue

Mamma e figlia morte avvelenate: si cerca la ricina nel sangue del marito - Ore 14 del 02/04/2026

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L’intossicazione da ricina di madre e figlia morte a Campobasso è confermata x.com