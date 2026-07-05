Uccidere Trump e giù applausi Le minacce al funerale di Khamenei

Durante la cerimonia funebre pubblica del leader supremo iraniano, un oratore ha incitato alla morte del presidente statunitense, suscitando applausi tra la vasta folla presente. La manifestazione ha visto centinaia di migliaia di persone riunite nella capitale iraniana, mentre l’oratore ha pronunciato un messaggio di minaccia nei confronti di un leader straniero. La scena si è svolta durante il funerale del leader defunto, con i partecipanti che hanno reagito con entusiasmo alle parole pronunciate.

Durante la cerimonia funebre pubblica del defunto leader supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei, un oratore ha invocato la morte del presidente statunitense Donald Trump davanti a una folla di centinaia di migliaia di persone nella capitale, Teheran. L'affermazione rappresenta il primo appello diretto alla morte di Trump lanciato da un oratore durante la cerimonia funebre, nel corso della quale sono apparsi cartelli e graffiti che chiedevano l'uccisione di Trump e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il tutto mentre Teheran sta negoziando con gli Stati Uniti per porre fine in modo definitivo al conflitto. Il poeta Mohammed Rasouli ha invocato "Morte all'America!" e "Morte a Israele!". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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