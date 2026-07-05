Durante un'intervista, un ex presidente ha commentato la presenza di numerosi iraniani al funerale di un leader religioso, affermando di essere rimasto sorpreso nel vederli piangere. Ha inoltre dichiarato che un singolo colpo potrebbe eliminare tutti loro e ha suggerito che gli iraniani stanno chiedendo un accordo. Ha precisato che le parti coinvolte hanno concordato di sospendere i colloqui per una settimana, in coincidenza con le cerimonie funebri.

Trump, intervistato da Axios, si è lasciato andare a una considerazione nel suo stile, tra il serio e il faceto, ribadendo che gli iraniani “stanno supplicando di fare un accordo” e spiegando che entrambe le parti hanno concordato di sospendere per una settimana i colloqui fino alla conclusione delle cerimonie funebri. E qui Trump non ha resistito sui funerale di Khamenei: “In questo momento, nessuno sparerà all’altro. Sono tutti lì. Un solo colpo e potremmo eliminarli tutti, ma non lo faremo perché altrimenti non avremmo più nessuno con cui negoziare”. Non solo una battuta. Proprio nei giorni scorsi fonti Usa hanno fatto filtrare al New... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Trump “sorpreso” di vedere così tanti iraniani piangere al funerale di Khamenei: “Sono tutti lì. Un solo colpo e potremmo eliminarli”

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