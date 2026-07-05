Un ragazzo di quindici anni si dedica con passione al pianoforte, spesso ispirato da Chopin, uno tra i compositori preferiti. Le sue mani si muovono tra i tasti bianchi e neri, eseguendo sequenze musicali. Ha dichiarato che il pianoforte ha cambiato la sua vita, indicando un forte legame tra la musica e il suo percorso personale.

Ha quindici anni ma il suo destino sembra essere già scritto. Sicuramente avrà a che fare con la musica. Con in mente la melodia di Chopin, che è tra i suoi compositori preferiti, le sue mani si muovono tra sequenze di tasti bianchi e neri. E in soli due mesi quei tasti gli hanno aperto la strada a tre prestigiosi riconoscimenti. Quel giovane musicista è Filippo Grazzini Dente, classe 2010, di Lammari. Attualmente frequenta il secondo anno del Liceo musicale A. Passaglia e, allo stesso tempo, fa il corso propedeutico al Conservatorio Boccherini sotto la guida del professor Giorgio Fazzi, finalizzato alla preparazione degli studenti per l’ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Primo Livello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutto il talento di Filippo: "Con il pianoforte è cambiata la mia vita"

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