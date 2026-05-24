Douglas Costa ha dichiarato di aver trascorso tre anni molto positivi alla Juventus, affermando che la sua vita è cambiata durante quel periodo. Ha anche parlato di Allegri, sottolineando di aver dovuto aspettare e imparare sotto la guida dell’allenatore. La testimonianza si concentra sulle sue esperienze sportive e sugli aspetti legati al suo percorso con il club. Nessuna altra informazione o commento è stato fornito nel suo intervento.

di Luca Fioretti Douglas Costa riavvolge il nastro: «Alla Juve tre anni bellissimi, la mia vita è cambiata lì». Le dichiarazioni del brasiliano sui suoi trascorsi in bianconero. L’ex giocatore della Juventus Douglas Costa ha concesso una lunga intervista a FanPage. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO JUVE – « Tre anni bellissimi. Alla Juve ho imparato tanto perché arrivavo da un calcio diverso, quello tedesco, molto più diretto e offensivo. In Italia invece devi capire la fase difensiva, i tempi, la gestione della partita. Con Allegri all’inizio ho dovuto aspettare e imparare. Dopo quattro-cinque mesi ero pronto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Costa riavvolge il nastro: «Alla Juve tre anni bellissimi, la mia vita è cambiata lì. Allegri? Con lui ho dovuto aspettare e imparare»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

O DOUGLAS COSTA É UM TALENTO JOGADOR FORA...

Notizie e thread social correlati

Insigne riavvolge il nastro: «12 anni nel Napoli la mia vittoria, in Canada non è andata come volevo! Lui può essere il mio erede»Lorenzo Insigne, ex attaccante del Napoli ora al Pescara, ha parlato della sua lunga esperienza con i partenopei, sottolineando che i dodici anni...

Arthur riavvolge il nastro: «Alla Juve non è andata come mi sarei aspettato ma con Spalletti potrei adattarmi bene. Yildiz pazzesco, se Neymar mi chiedesse di andare in Serie A…»Arthur, centrocampista del Gremio ma di proprietà della Juventus, ha rilasciato un’intervista in cui ha commentato il suo percorso recente e le...

Douglas Costa: Alla Juventus ho passato 3 anni bellissimi. VI dico chi era il migliore tra Barzagli, Bonucci e ChielliniDouglas Costa, attualmente al Chievo Verona, ha parlato dei suoi anni alla Juventus: A Torino ho imparato tanto perché arrivavo da un calcio diverso ... tuttojuve.com

Douglas Costa: La Juve tornerà a certi livelli. Mi piace il gioco di SpallettiL'ex juventino Douglas Costa - ora al Chievo Verona - in un'intervista rilasciata a diretta.it ha parlato di diversi temi. tuttojuve.com