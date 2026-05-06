Giuseppe Riso | La mia vita è cambiata grazie a Mino Raiola Mi disse | devi litigare con Galliani

Giuseppe Riso, ora noto come uno dei procuratori più influenti nel calcio, ha condiviso come la sua vita sia cambiata grazie a Mino Raiola, che gli avrebbe consigliato di affrontare Galliani. Riso ha lasciato la Calabria a 15 anni e si è trasferito a Milano, dove ha svolto diversi lavori come tipografo, magazziniere, venditore porta a porta, postino e cameriere, prima di entrare nel mondo degli agenti sportivi.

Giuseppe Riso racconta come è diventato uno dei procuratori più importanti del calcio dopo aver lasciato la Calabria a 15 anni e fatto a Milano lavori come tipografo, magazziniere, venditore porta a porta, postino e cameriere. L'incontro decisivo con Adriano Galliani e il litigio con l'AD del Milan, vaticinatogli da Mino Raiola: "Mi ha cambiato la vita con una frase".🔗 Leggi su Fanpage.it

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