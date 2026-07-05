Turismo non ce n’è per nessuno | Italia regina d’Europa Numeri record e boom di stranieri Meloni | premiati bellezza qualità e un grande lavoro

Da secoloditalia.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha registrato un aumento di turisti stranieri, stabilendo numeri record in Europa. La crescita è attribuita a miglioramenti in termini di qualità e attrattive del paese. Secondo il governo, il risultato riflette il successo di politiche e collaborazioni tra istituzioni e imprenditori. La premier ha commentato che i dati premiano l’impegno e il lavoro svolto per valorizzare il settore turistico nazionale.

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Turismo, l’Italia rialza la testa e si riprende il primato che le spetta, tenacemente perseguito la lavoro di squadra del governo Meloni con gli imprenditori italiani. I dati ufficiali del Viminale e del Ministero del Turismo incoronano il Belpaese come regina assoluta d’Europa per l’estate 2026. Battuti nettamente i diretti competitor: il tasso di saturazione delle prenotazioni online (OTA) vola al 51,2%, surclassando la Spagna (42,8%) e la Francia (32,9%), e registrando una crescita a doppia cifra rispetto al 2025 (+13,4% a giugno e +10% a luglio). A trainare il comparto c’è un clamoroso +26% nelle ricerche aeree internazionali, sostenuto da un potenziamento dei voli di linea (+14%) che stacca Madrid, Atene e Parigi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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