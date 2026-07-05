Turismo non ce n’è per nessuno | Italia regina d’Europa Numeri record e boom di stranieri Meloni | premiati bellezza qualità e un grande lavoro

Notizia in breve

L’Italia ha registrato un aumento di turisti stranieri, stabilendo numeri record in Europa. La crescita è attribuita a miglioramenti in termini di qualità e attrattive del paese. Secondo il governo, il risultato riflette il successo di politiche e collaborazioni tra istituzioni e imprenditori. La premier ha commentato che i dati premiano l’impegno e il lavoro svolto per valorizzare il settore turistico nazionale.