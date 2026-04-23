Nel 2025, la popolazione straniera residente in Europa raggiungerà i 64,2 milioni di persone, con circa 6,9 milioni di queste in Italia. La maggior parte di loro, l’85%, si trova nella fascia di età tra i 15 e i 64 anni, indicata come quella lavorativa. Questi dati riflettono un aumento significativo di cittadini stranieri nel continente e una forte presenza di lavoratori stranieri nel nostro paese.

? Cosa sapere I cittadini stranieri nell'UE sono 64,2 milioni nel 2025 con 6,9 milioni in Italia.. L'85% dei residenti stranieri italiani rientra nella fascia lavorativa tra i 15 e 64 anni.. I cittadini stranieri residenti nell’Unione europea sono arrivati a 64,2 milioni nel 2025, segnando un aumento di 2,1 milioni rispetto all’anno precedente secondo i dati del centro Cream RFBerlin e dell’Unhcr. Questa crescita demografica evidenzia un cambiamento profondo nella composizione sociale del continente: se nel 2010 la popolazione extracomunitaria era ferma a 40 milioni, oggi il dato è salito di ben 24,2 milioni. Mentre la Germania si conferma come il polo d’attrazione principale con quasi 18 milioni di persone nate fuori dai confini europei, l’Italia mostra dinamiche interne specifiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Europa, boom di stranieri: l’Italia punta sul lavoro con l’85%

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