Meloni | Italia al vertice del turismo mondiale successo che premia bellezza e qualità

La presidente del Consiglio ha annunciato che l’Italia mantiene la posizione di leader nel turismo europeo anche per l’estate 2026. La dichiarazione è stata pubblicata questa mattina su X. Non sono stati forniti dettagli su dati specifici o criteri di valutazione. La comunicazione si concentra sulla conferma del successo del settore turistico italiano, attribuendolo a elementi di bellezza e qualità del patrimonio nazionale.

«L’Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l’estate 2026». Lo ha scritto questa mattina su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «Un risultato – ha aggiunto la Premier - che premia la bellezza della nostra Nazione, la qualità della nostra offerta e il grande lavoro di tutto il comparto turistico». Per questi motivi la presidente del Consiglio ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli operatori del settore. Un grazie rivolto «agli imprenditori, ai lavoratori e agli operatori del settore che ogni giorno contribuiscono a rendere l’Italia una meta sempre più attrattiva e competitiva». La Premier ha... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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DUE CONTRO UNA — Meloni ferma Macron e von der Leyen. L'Europa resta senza parole

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