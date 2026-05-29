Mare 2026 sempre più caro | Taormina tra le mete più costose d’Italia ma resta regina del turismo siciliano

Dove andare al mare nell’estate 2026 senza svuotare il portafogli? La risposta è sempre più complicata, perché gli stabilimenti balneari italiani continuano a diventare più cari. A certificarlo è l’indagine di Altroconsumo, che segnala un aumento medio dei prezzi del 6% rispetto al 2025 e un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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