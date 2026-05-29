Mare 2026 sempre più caro | Taormina tra le mete più costose d’Italia ma resta regina del turismo siciliano
Nel 2026, le tariffe degli stabilimenti balneari italiani sono aumentate rispetto agli anni precedenti. Taormina si conferma tra le località più costose d’Italia, anche se mantiene il ruolo di principale destinazione turistica della Sicilia. La crescente spesa richiesta per l’accesso alle spiagge rende più difficile scegliere mete balneari senza spendere troppo. La situazione riflette un trend di aumento dei prezzi nel settore turistico costiero del paese.
Dove andare al mare nell’estate 2026 senza svuotare il portafogli? La risposta è sempre più complicata, perché gli stabilimenti balneari italiani continuano a diventare più cari. A certificarlo è l’indagine di Altroconsumo, che segnala un aumento medio dei prezzi del 6% rispetto al 2025 e un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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