turismo la provincia di avellino tra le mete meno visitate in italia

Tempo di lettura: 2 minuti I dati demoscopici lo avevano ipotizzato, ora l’Istat lo conferma: la provincia di Avellino si colloca stabilmente nella top 10 dei territori meno visitati d’Italia per numero di presenze turistiche. L’i ntera coda della classifica nazionale – che l’Irpinia condivide con altre aree interne del Centro-Sud come Benevento, Rieti, Isernia, Enna e Campobasso – intercetta complessivamente appena lo 0,5% del movimento turistico totale del Paese. Se da un lato questo posizionamento evidenzia una storica difficoltà nell’attrarre i grandi flussi, dall’altro preserva il territorio dal fenomeno dell’overtourism. In queste zone, infatti, il sovraffollamento è pressoché inesistente, garantendo un impatto minimo sulle infrastrutture locali e salvaguardando la qualità della vita dei residenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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