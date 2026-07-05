(LaPresse) Donald Trump è intervenuto al Lincoln Memorial per il discorso conclusivo delle celebrazioni del 4 luglio dedicate ai 250 anni dell’Indipendenza degli Stati Uniti. L’evento, inizialmente rinviato di alcune ore per un’allerta meteo che aveva portato all’evacuazione del National Mall, si è svolto dopo la riapertura dell’area. Nel suo intervento, durato circa 35 minuti e pronunciato alla presenza della first lady Melania Trump, il presidente ha rivolto un duro attacco al comunismo, definendolo un «cancro da estirpare» e una «minaccia mortale alla libertà americana». «Non vogliamo i comunisti, non ne abbiamo bisogno e l’America non diventerà mai un Paese comunista», ha dichiarato nel corso del suo discorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Usa, Trump attacca il comunismo: "Cancro da estirpare"

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Ero solo curioso, dato che il Godzilla originale è stato ispirato dal nostro uso di nucleari in Giappone, mi chiedevo come sarebbe adesso con Trump e il nostro goffo tentativo di mostrare forza in Iran, se facessero un Godzilla che venisse a distruggere tutto ma f reddit