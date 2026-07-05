Trump Gli Usa più ricchi e forti che mai il comunismo cancro da estirpare

Da iltempo.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L'America è una nazione di vincenti e oggi il nostro Paese sta vincendo di nuovo”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervenendo dal palco del National Mall di Washington per le celebrazioni dell'Indipendenza, tracciando un bilancio trionfale dello Stato della nazione. Davanti alle migliaia di persone radunate per il 250esimo anniversario della Dichiarazione, Trump ha rivendicato con forza i risultati raggiunti, dichiarando che oggi il Paese “è più forte, libero, ricco, sicuro e orgoglioso come mai prima”. Il presidente degli Stati Uniti è salito sul palco del National Mall accompagnato mano nella mano dalla first lady, Melania Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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