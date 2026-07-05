Durante le celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza, un ex presidente ha affermato che gli Stati Uniti non saranno mai un paese comunista, sottolineando che sono più forti e ricchi che mai. L’evento si è svolto a Washington, dopo il rinvio a causa del maltempo che aveva portato all’evacuazione del National Mall. Nessuna altra dichiarazione o dettaglio è stato fornito durante il discorso.

Donald Trump ha ribadito che gli Stati Uniti « non saranno mai un Paese comunista » nel discorso pronunciato durante le celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza, tenutosi a Washington dopo il rinvio causato dal maltempo che aveva portato all’evacuazione del National Mall. « Non vogliamo i comunisti, non ne abbiamo bisogno e l’America non diventerà mai un Paese comunista», ha dichiarato il presidente, definendo il comunismo «un sistema perdente» e incompatibile con i valori su cui si fondano gli Stati Uniti. Il discorso di Trump. Nel corso dell’intervento, durato circa 40 minuti, Trump ha rivendicato la difesa del Secondo Emendamento, ribadendo il diritto dei cittadini a possedere armi, e ha esaltato i principi della Costituzione americana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Usa, Trump: “Noi più forti e ricchi che mai, l’America non sarà mai un Paese comunista”

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