Un corpo è stato rinvenuto in Libia e potrebbe appartenere a un uomo scomparso il 1° maggio durante un'uscita in mare. Si tratta di un kite surfer salentino di 39 anni, scomparso nelle acque di Porto Cesareo. Le autorità stanno verificando se il corpo trovato sia effettivamente dell'uomo disperso. La ricerca, iniziata immediatamente dopo la scomparsa, non ha ancora confermato l'identità del cadavere.

Potrebbe essersi conclusa nel modo più doloroso la vicenda di Mimmo Piepoli, il kitesurfista salentino di 39 anni scomparso in mare lo scorso 1° maggio durante un'uscita nelle acque di Porto Cesareo. Un corpo, che potrebbe essere quello del kiter salentino, è stato rinvenuto lungo la costa della Libia, nell'area di Bengasi. La conferma è arrivata dalle forze dell'ordine impegnate nelle indagini e nel coordinamento con le autorità internazionali. Mimmo Piepoli, 39 anni, viveva a Erchie, in provincia di Brindisi. Era sposato e padre di due figli. Grande appassionato di mare e di sport acquatici, il kitesurf rappresentava una delle sue passioni più grandi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Trovato un corpo in Libia: potrebbe essere di Piepoli, kitesurfista scomparso il primo maggio

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