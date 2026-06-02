Domenico Racanati, 53 anni di Bisceglie, è disperso da due mesi dopo il crollo di un ponte sul fiume Trigno avvenuto il 2 aprile. La sua auto è stata travolta durante il crollo, avvenuto a causa dell’intensa piena. Dall’1 maggio, invece, si cerca un altro disperso: un kitesurfista di 39 anni scomparso in mare. Nessuna delle due persone è stata ancora trovata.

La mattina del 2 aprile l’auto con a bordo Domenico Racanati fu travolta nel crollo del ponte sul fiume Trigno abbattuto dalla furia dell’acqua. Il 53enne di Bisceglie è disperso da due mesi. Le ricerche, incessanti nelle prime settimane, sono diventate più selettive. Nè dell’uomo né del veicolo nessuna traccia, salvo la targa e un parafango. Da un mese, l’1 maggio per l’esattezza, è disperso in mare il kitesurfista salentino Mimmo Piepoli, 39 anni. Sopraffatto dal vento e dalle acque al largo di Porto Cesareo. Le ricerche sono svolte in mare aperto, anche nell’altra parte della costa adriatica. (immagine: tratta da tweet dei vigili del fuoco) L'articolo Due mesi che il pugliese 53enne è disperso per il crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Due mesi che il pugliese 53enne è disperso per il crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie. E dall'1 maggio è disperso in mare il kitesurfista 39enne Mimmo Piepoli

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