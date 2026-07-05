Un corpo è stato trovato in Libia e potrebbe appartenere a un uomo scomparso in mare il 1° maggio durante un'uscita in kitesurf nelle acque di Porto Cesareo. Si sta procedendo con l'esame del DNA per verificare l'identità. La scomparsa risale a circa due mesi fa e la scoperta del corpo avviene in un'area distante dalla località di scomparsa. Le autorità stanno indagando sulla provenienza del corpo e sui motivi della morte.

Potrebbe essersi conclusa nel modo più doloroso la vicenda di Mimmo Piepoli, il kitesurfista salentino di 39 anni scomparso in mare lo scorso 1° maggio durante un'uscita nelle acque di Porto Cesareo. Un corpo, che potrebbe essere quello del kiter salentino, è stato rinvenuto lungo la costa della Libia, nell'area di Bengasi. La conferma è arrivata dalle forze dell'ordine impegnate nelle indagini e nel coordinamento con le autorità internazionali: è stato prelevato il Dna della madre per la comparazione. Le verifiche partite da un post su Facebook. Mimmo Piepoli, 39 anni, viveva a Erchie, in provincia di Brindisi. Era sposato e padre di due figli. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Trovato un corpo in Libia: potrebbe essere di Piepoli, kitesurfista scomparso: disposto l'esame del Dna

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