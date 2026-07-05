Un corpo è stato trovato sulla costa libica e potrebbe appartenere al surfista salentino disperso da due mesi. Le analisi sul DNA sono in corso per confermare l’identità. La scoperta avviene in un contesto di difficoltà analitiche e con poche certezze sulla provenienza del corpo. La notizia si aggiunge ad altri eventi recenti in zona, tra cui un incendio che ha portato all’evacuazione di alcune abitazioni.

“Disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Evelyn Beatrice Hall, saggio su Voltaire) Home » Trovato corpo sulla costa libica: potrebbe essere del surfista salentino disperso da due mesi Analisi difficili Martina Franca: ancora un incendio, “grave” Evacuate case. Oltre ai pompieri mobilitate tutte le associazioni di protezione civile locali Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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