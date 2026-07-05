Un corpo è stato rinvenuto sulla costa di Bengasi in Libia, dopo oltre due mesi dalla scomparsa di un uomo di 39 anni in mare, durante una sessione di kitesurf nel Salento. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore e si pensa possa trattarsi del surfista scomparso il primo maggio nelle acque di Porto Cesareo. Le autorità stanno ancora verificando l’identità del corpo e confrontando i dati con le informazioni sulla persona scomparsa.

Potrebbe essere di Mimmo Piepoli, il 39enne salentino scomparso in mare lo scorso primo maggio mentre faceva kitesurf nelle acque della marina di Porto Cesareo, il corpo ritrovato nelle scorse ore sulla costa libica, ed esattamente nella zona di Bengasi. La conferma del ritrovamento è arrivata dalle forze dell’ordine che avevano avviato le indagini subito dopo le ricerche infruttuose del corpo dell’uomo nelle acque del Salento. Ed ora se il corpo ritrovato in Libia sia davvero quello del 39enne di Erchie stanno cercando di appurarlo con estrema certezza le autorità libiche insieme a quelle italiane che hanno avviato tutte le pratiche necessarie al riconoscimento. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Mimmo Piepoli, il kitesurfer scomparso nel Salento: trovato un corpo in Libia dopo oltre due mesi. «Potrebbe essere lui»

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02 MAGGIO 2026 - PORTO CESAREO (LE) - KITESURFER DISPERSO IN MARE: RICERCHE SENZA SOSTA

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