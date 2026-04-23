Affondamento al largo di Olbia | ritrovato il corpo del pescatore disperso da due mesi

Dopo due mesi di ricerche, il corpo del pescatore disperso al largo di Olbia è stato ritrovato. Le operazioni di recupero si sono concluse nelle ultime ore, portando a termine la vicenda iniziata con la sua scomparsa. Le autorità hanno confermato il ritrovamento del corpo in mare, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente. La notizia chiude un lungo periodo di attesa per i familiari e le persone coinvolte.

Tragico epilogo in Sardegna: il corpo del pescatore scomparso in mare è stato recuperato dopo settimane di ricerche.. Affondamento al largo di Olbia: la notizia. Si è conclusa nel modo più drammatico la vicenda del pescatore disperso in mare la largo delle coste della Sardegna. Il corpo è stato ritrovato nelle acque della zona di Olbia, ponendo fine alle ricerche avviate dopo la sua scomparsa. La notizia è stata riportata dall’ANSA, che ha confermato il ritrovamento del cadavere e ricostruito i principali passaggi della vicenda. La dinamica dell’affondamento. Secondo quanto emerso, il pescatore era scomparso in mare da due mesi naufragato sulla sua imbarcazione “Luigino” a causa delle avverse condizioni meteo e del mare.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Affondamento al largo di Olbia: ritrovato il corpo del pescatore disperso da due mesi Notizie correlate Trovato morto Enrico Piras, disperso in mare da due mesi dopo l’affondamento del peschereccio in SardegnaIl corpo senza vita del 63enne vittima dell’affondamento del motopeschereccio "Luigino" dello scorso 11 febbraio è stato individuato al largo di... Gorino piange Bruno Osti, pescatore scomparso: ritrovato il corpo in mare dopo due settimane di ricerche.Il Mare Restituisce un Pescatore: Gorino nel Lutto per Bruno Osti Il mare di Gorino ha restituito il corpo di Bruno Osti, 47 anni, pescatore locale... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Olbia, ritrovamento al largo di Mortorio: si tratterebbe di uno dei dispersi del naufragio in Ogliastra; Enrico Piras ritrovato al largo di Olbia dopo il naufragio del Luigino; Naufragio di Santa Maria Navarrese: ritrovato in mare il corpo di Enrico Piras; Ogliastra, ritrovato in mare il corpo del pescatore disperso nel naufragio di febbraio: il triste addio ad Enrico Piras. Olbia, ritrovamento al largo di Mortorio: si tratterebbe di uno dei dispersi del naufragio in OgliastraOlbia. Tragico ritrovamento al largo delle coste galluresi nella tarda mattinata di oggi. Un peschereccio ha avvistato in mare al largo dell'Isola di ... olbia.it Trovato morto Enrico Piras, disperso in mare da due mesi dopo l’affondamento del peschereccio in SardegnaIl corpo senza vita del 63enne vittima dell’affondamento del motopeschereccio Luigino dello scorso 11 febbraio è stato individuato al largo ... fanpage.it Il video di un incidente spettacolare, per fortuna senza feriti, che ha visto un Anvera 55S affondare parzialmente nelle placide acque del Miami River. L'affondamento parziale pone più di una riflessione sull'installazione delle terrazze abbattibili a poppa dei go - facebook.com facebook Con la sega ad affondamento cordless HiKOKI C3606DPA puoi tagliare con assoluta precisione ed accuratezza, grazie al potente motore brushless ed alla compatibilità con i binari guida. Lama da 165 mm e profondità di taglio di 66 mm, 61 mm con binario. x.com