Trovato corpo lungo la costa libica | potrebbe essere di Mimmo Piepoli scomparso a maggio Verifiche in corso

Notizia in breve

Un corpo è stato rinvenuto lungo la costa libica, nell’area di Bengasi. Potrebbe essere quello di un uomo di 39 anni scomparso in mare il 1° maggio a Porto Cesareo. Sono in corso verifiche per accertare l’identità e la provenienza del cadavere. Non sono state rese note ulteriori informazioni su eventuali indagini o sull’esito delle analisi.