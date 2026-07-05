Trovato corpo lungo la costa libica | potrebbe essere di Mimmo Piepoli scomparso a maggio Verifiche in corso
Un corpo è stato rinvenuto lungo la costa libica, nell’area di Bengasi. Potrebbe essere quello di un uomo di 39 anni scomparso in mare il 1° maggio a Porto Cesareo. Sono in corso verifiche per accertare l’identità e la provenienza del cadavere. Non sono state rese note ulteriori informazioni su eventuali indagini o sull’esito delle analisi.
Trovato un corpo lungo la costa libica, nell'area di Bengasi. Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il kitesurfista 39enne di Erchie scomparso in mare il 1° maggio a Porto Cesareo. Verifiche in corso da parte delle autorità italiane, richiesto esame del Dna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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