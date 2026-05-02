Addio a Rolando Betti | se ne è andato l' orafo artista
È deceduto a 73 anni l'orafo artista Rolando Betti. Laureato nella sua carriera come specialista in fusioni, Betti aveva collaborato con il cesellatore romano Dante Mortet. Appassionato di calcio fin da giovane, aveva giocato come attaccante nel Pieve al Toppo. La sua attività si era concentrata sulla creazione di gioielli e opere orafe di rilievo, caratterizzate da un uso sapiente delle tecniche di fusione.
È scomparso all'età di 73 anni l'orafo artista Rolando Betti. Specialista in fusioni, da sempre grande appassionato di calcio - in gioventù aveva giocato come attaccante nel Pieve al Toppo - da anni aveva stretto una collaborazione con il cesellatore romano Dante Mortet. E con lui aveva lavorato.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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