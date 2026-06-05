Alle 11.30 di questa mattina sono stati aperti i cancelli del concerto di Vasco al Parco Bassani di Ferrara, con mezz'ora di anticipo rispetto all’orario previsto. La due giorni di musica, che si concluderà domani, ha visto già un entusiasmo palpabile tra i partecipanti. I fan sono entrati in massa, pronti a vivere un evento musicale che ha già generato entusiasmo e attese. La manifestazione si svolge senza incidenti segnalati fino a questo momento.

I cancelli aperti mezzora prima del previsto, si alza il sipario sul primo dei due grandi eventi al Parco Bassani. 120mila presenze, doppio sold out per le date uno e due del tour del rocker di Zocca Ferrara, 5 giugno 2026 – La due giorni di Vasco al Parco Bassani è ufficialmente iniziata. Alle 11.30, mezz'ora prima dell'orario previsto, sono stati aperti i cancelli per il primo dei due grandi eventi, oggi e domani. Centoventimila presenze, doppio sold out per le date uno e due del tour del rocker di Zocca (la data zero a Rimini il 30 maggio). Il popolo del Kom è pronto e proviene da ogni dove. C'è chi dorme in tenda a Ferrara fin dal 27 maggio e chi sta per arrivare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Vasco bisogna viverlo, entra nel cuore e non se ne va più”. I fan già in delirio al concerto di Ferrara

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