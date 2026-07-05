Trigoria appuntamento al 13 luglio | la Roma vuole blindare Gasperini con la rosa al completo

Lunedì 13 luglio a Trigoria si aprirà un nuovo capitolo, e la Roma vuole scriverlo con tutti i protagonisti in campo fin dal primo giorno. Archiviata la festa per la qualificazione in Champions League, il club giallorosso si è dato appuntamento per il raduno con un obiettivo preciso, come riporta il Corriere della Sera: consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa al completo, con l’unica eccezione di chi ha disputato il Mondiale per club e avrà bisogno di qualche giorno in più di riposo. Nella lista dei presenti, secondo i piani della società, dovrebbero esserci anche i due nomi più delicati del mercato in uscita e in entrata contrattuale: Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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