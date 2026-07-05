Trigoria appuntamento al 13 luglio | la Roma vuole blindare Gasperini con la rosa al completo

Da sololaroma.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 13 luglio si terrà a Trigoria l’appuntamento ufficiale per la ripresa della Roma, con tutti i giocatori convocati. La società punta a consolidare la rosa al completo, senza assenze significative. La squadra si riunirà per iniziare la preparazione pre-stagionale, con il tecnico che intende lavorare fin dai primi giorni con l’intera rosa. La sessione di allenamenti si svolgerà in sede, senza spostamenti previsti.

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Lunedì 13 luglio a Trigoria si aprirà un nuovo capitolo, e la Roma vuole scriverlo con tutti i protagonisti in campo fin dal primo giorno. Archiviata la festa per la qualificazione in Champions League, il club giallorosso si è dato appuntamento per il raduno con un obiettivo preciso, come riporta il Corriere della Sera: consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa al completo, con l’unica eccezione di chi ha disputato il Mondiale per club e avrà bisogno di qualche giorno in più di riposo. Nella lista dei presenti, secondo i piani della società, dovrebbero esserci anche i due nomi più delicati del mercato in uscita e in entrata contrattuale: Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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