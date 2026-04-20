Roma emergenza infinita | zero partite con la rosa al completo

Nella stagione 20252026, l'infermeria della Roma è rimasta costantemente piena, senza mai avere la rosa al completo. La situazione si ripete ormai da diverse settimane, influenzando le scelte dell'allenatore e la disponibilità dei giocatori per le partite. La squadra ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni, che hanno portato a continui cambiamenti nelle formazioni. La situazione si conferma come uno degli aspetti più complicati di questa stagione.

L’infermeria della Roma di Gian Piero Gasperini non è mai rimasta vuota nella stagione 20252026. Come riportato da Romanews.eu, tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, il tecnico non ha mai disposto della rosa al completo, registrando picchi di emergenza contro l’ Atalanta (6 assenti) e il Cagliari (7 indisponibili). La criticità logistica e tecnica emerge dai dati sui tempi di recupero, che hanno reso nullo il contributo di diversi innesti chiave del mercato estivo. Il caso più grave riguarda Artem Dovbyk: l’attaccante ucraino è fermo da 195 giorni a causa di una lesione miotendinea. L’assenza prolungata del centravanti titolare ha costretto Gasperini a soluzioni d’emergenza nel reparto offensivo, aggravando il carico di minuti sugli altri elementi.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, emergenza infinita: zero partite con la rosa al completo Notizie correlate Leggi anche: Como, con l'Inter Fabregas ha la rosa al completo: rientrano Ramon e Rodriguez Serie D. Cittadella, una sosta rigenerativa. La rosa è di nuovo al completoLa sosta del campionato di Serie D ha restituito a mister Mattia Gori praticamente la rosa al gran completo per affrontare la sfida di domenica a...