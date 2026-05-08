La Roma ritrova il centrocampo al completo | Gasperini punta la Champions

Dopo settimane di problemi legati a infortuni, turni di rotazione e sanzioni, la Roma ha riacquistato tutti i giocatori disponibili per il centrocampo. La squadra si prepara ora a affrontare le ultime sfide di campionato, con l’obiettivo di qualificarsi alla Champions League. L’allenatore ha a disposizione l’intera linea mediana, elemento chiave per le prossime partite.

Dopo settimane complicate tra infortuni, rotazioni, diffide e gestione delle energie, Gasperini può finalmente tornare a sorridere: la Roma ritrova il centrocampo completo nel momento più critico della stagione. La corsa Champions League è entrata nella fase decisiva e, con pochissime partite ancora da giocare, non sarà più concesso alcun margine d’errore. A Trigoria l’attenzione è già tutta rivolta alla sfida contro il Parma, un appuntamento da non sottovalutare ma da affrontare con concentrazione e cattiveria agonistica per tornare dal Tardini con i tre punti. Gasperini si affiderà ancora una volta al suo bomber Malen, protagonista assoluto dal suo arrivo durante la sessione di calciomercato invernale e capace di dare una spinta decisiva alla stagione giallorossa.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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