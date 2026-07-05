tributi a lady gaga e a michael jackson

Al Beer Fest di Carate, l’area di via Vicinale dell’Immacolata ospiterà concerti ogni sera da martedì a domenica. Dopodomani si esibiranno gli Anthology in un tributo a Michael Jackson, mentre mercoledì sarà la volta degli Acidi con una performance di hard rock degli AcDc. La settimana si concentra sulla musica dal vivo con spettacoli dedicati a grandi icone e generi diversi.

Settimana tutta di musica al Beer Fest di Carate, con l’area di via Vicinale dell’Immacolata che ospiterà concerti ogni sera da martedì a domenica. Dopodomani Tributo a Michael Jackson con gli Anthology, mentre mercoledì sarà la volta dell’hard rock degli AcDc nella versione della band degli Acidi. Giovedì Queenmania Show con Giacomo Voli, venerdì si ballerà con i Da Brozz e con un dj-set di Dj . Sabato la festa dance e pop “Ma che ne sanno i 2000 - Super Party“, domenica Tributo a Lady Gaga con i Gaga Tribute Ball. Ingresso libero. F.L. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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LADY GAGA SALVOU O FILME DO MICHAEL JACKSON

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