Recentemente è stato rivelato che una celebrità ha investito diverse milioni di euro in un artista leggendario, ma le ragioni di questo acquisto sono diverse da quelle che ci si aspetterebbe. La somma riguarda un oggetto o un archivio collegato al musicista scomparso molti anni fa, e la motivazione dietro questa spesa non riguarda semplicemente l’amore per la musica o il ricordo, bensì un interesse particolare per un aspetto specifico legato alla sua carriera.

Quando si parla di passione per un artista, il pensiero corre subito ai poster in camera, ai vinili accatastati, magari a qualche autografo custodito gelosamente. Ma cosa succede quando l’ammirazione si trasforma in qualcosa di più grande, in una vera e propria missione di conservazione culturale? Lady Gaga ha deciso di andare oltre il semplice collezionismo, investendo milioni di dollari per preservare la memoria tangibile di Michael Jackson, il Re del Pop che ha segnato intere generazioni con la sua musica e il suo stile inconfondibile. L’occasione che ha dato inizio a tutto risale al 2015, durante un’asta organizzata da Julien’s. In quella circostanza, la popstar si è aggiudicata ben 55 lotti per una cifra vicina ai 5 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Lady Gaga ha speso milioni per Michael Jackson: il motivo è molto diverso dal previsto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

David Byrne: Tiny Desk Concert

Sullo stesso argomento

Jacobelli non ha dubbi: «Champions fondamentale per la Juve per un motivo. Dal 2020 i bianconeri hanno speso 875 milioni»di Redazione JuventusNews24Jacobelli ha parlato ai microfoni di Rai Sport della Juventus sottolineando come i bianconeri devono assolutamente...

Il biopic "Michael" sulla vita di Michael Jackson arriva al cinema dal 22 aprile. Ne parla il nipote, il protagonista Jafaar Jackson. Video(askanews) – Si è tenuta a Berlino la prima internazionale di uno dei film più attesi di quest’anno, Michael, sulla storia della leggenda della...

9 anni fa oggi, Lady Gaga ha pubblicato 'The Cure' dopo averla eseguita dal vivo a Coachella 2017 reddit