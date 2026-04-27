Dopo l’uscita del biopic dedicato a Michael Jackson, una delle domande più diffuse riguarda la voce del protagonista, Jaafar Jackson. Molti si sono chiesti se il cantante interpreti davvero le canzoni o se utilizzi solo il playback. La risposta è affermativa, Jaafar Jackson canta effettivamente nel film, anche se con una precisazione da considerare.

Una delle domande più frequenti dopo l’uscita di Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, riguarda proprio la voce del protagonista: Jaafar Jackson canta davvero nel film o è tutto playback? La risposta è sì, ma con una precisazione importante. Jaafar, nipote del Re del Pop, canta realmente in molte scene, ma in alcune sequenze la sua voce è stata fusa con quella originale di suo zio Michael. Si tratta di una scelta precisa della produzione, che ha voluto mantenere la presenza autentica dell’artista senza rinunciare all’interpretazione dell’attore. In particolare, nelle scene delle registrazioni in studio o le prove dei brani Don’t Stop Til You Get Enough and I Want You Back è la voce di Jaafar a sentirsi da sola.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Michael, Jaafar Jackson canta davvero? La verità sulla voce nel biopic su Michael Jackson

Notizie correlate

Leggi anche: Michael: Il Trailer Finale del Biopic su Michael Jackson con Jaafar Jackson

Leggi anche: Il film su Michael Jackson debutta a Berlino: la famiglia Jackson sul red carpet dell’anteprima mondiale di Michael, e le lacrime di Jermaine per Jaafar

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Michael, il ridicolo inferno sul biopic di Fuqua sul red del pop. Jaafar Jackson è qualcosa di soprannaturale; Chi è Jaafar Jackson, il nipote di Michael re del pop; Michael, il film: la luce di Michael Jackson in un’agiografia perfetta; L'età dell'innocenza: il biopic su Michael Jackson (che abbiamo visto in anteprima).

Tutto su Jaafar Jackson, il nipote che interpreta suo zio nel biopic MichaelM ichael – al cinema da oggi – è il biopic sulla vita del Re del Pop Michael Jackson, interpretato dal nipote Jaafar Jackson (figlio di Jermaine, fratello maggiore di Michael). Un debutto assoluto ... iodonna.it

Michael, dalla tracklist alla colonna sonora: tutte le canzoni nel filmScopri quali canzoni ci sono nel film su Michael Jackson e chi canta: tutto su tracklist, colonna sonora e retroscena di Michael, il biopic diretto da Antoine Fuqua. tag24.it

Jaafar Jackson ha ricreato l'iconico meme di Michael Jackson che mangia i popcorn . - facebook.com facebook

Jaafar Jackson, classe 1996 e nipote del re del pop, è protagonista di Michael, film biografico da 155 milioni di dollari firmato da Antoine Fuqua #ANSA x.com