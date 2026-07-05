Il tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell'Interno a risarcire un cittadino algerino con precedenti penali, trasferito illegalmente in un centro di permanenza temporanea in Albania. La sentenza, firmata il 10 febbraio, è stata motivata dal giudice in nome della tutela dei diritti fondamentali di ogni individuo. La decisione si basa su un trasferimento giudicato illegale da parte delle autorità italiane.

La sentenza del 10 Febbraio è stata firmata dal giudice Corrado Bile che ha motivato la decisione in nome della "tutela dei diritti fondamentali di qualunque essere umano". Redouane Laaleg, 56enne con 2 provvedimenti di espulsione per pericolosità sociale, sarebbe stato trasferito in Albania a sua i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Tribunale di Roma condanna Ministero dell'Interno a risarcire algerino pluripregiudicato con 23 condanne: "Trasferito illegalmente in CPR albanese"

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