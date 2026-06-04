Il Tribunale di Milano ha condannato il ministero della Difesa a pagare più di 400.000 euro a una donna, riconoscendo il decesso di un ex militare causato dall’esposizione all’amianto. La causa riguardava la morte di un uomo, ex militare, a causa di malattie legate all’amianto, e la sentenza stabilisce la responsabilità del ministero. La decisione è stata presa in seguito a un procedimento giudiziario avviato dalla famiglia.

Il Tribunale di Milano ha condannato il ministero della Difesa a risarcire con oltre 400mila euro la figlia di un ex lagunare dell’Esercito Italiano morto nel 2017 a causa di un mesotelioma pleurico, riconoscendo il nesso causale tra l’esposizione ad amianto durante il servizio militare e l’insorgenza della malattia. Secondo quanto ricostruito in sentenza, come comunica l’Osservatorio Nazionale Amianto, M.R., aveva prestato servizio negli anni Sessanta in ambienti militari nei quali l’amianto era ampiamente utilizzato e presente in modo diffuso, tra caserme, mezzi e materiali di uso quotidiano. Nel corso della sua attività avrebbe inoltre svolto operazioni di manutenzione e movimentazione di componenti contaminati, senza adeguate misure di protezione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Ex lagunare ucciso dall’esposizione all’amianto, il Tribunale di Milano condanna il ministero della Difesa a risarcire la figlia

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