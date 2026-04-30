Frosinone espulso cittadino algerino | accompagnato al CPR di Roma
Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma un cittadino algerino di 60 anni, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo è stato espulso dal territorio italiano, in seguito a un intervento della forze dell’ordine. La procedura si è conclusa con il trasferimento presso il CPR della capitale.
Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito l’espulsione di un cittadino algerino di 60 anni, irregolare sul territorio nazionale. L’operazione rientra nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina disposte a livello provinciale.La posizione dell’uomoL’uomo era.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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