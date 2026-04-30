Frosinone espulso cittadino algerino | accompagnato al CPR di Roma

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma un cittadino algerino di 60 anni, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo è stato espulso dal territorio italiano, in seguito a un intervento della forze dell’ordine. La procedura si è conclusa con il trasferimento presso il CPR della capitale.