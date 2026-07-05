Da stasera via ai lavori sul nodo di Firenze | treni ridotti del 50% e fino a 6 ore per Roma-Milano

Da roma.corriere.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A partire da questa sera e fino alla notte del 10 luglio, sono previsti lavori sul nodo di Firenze che comporteranno riduzioni dei servizi ferroviari. Durante questo periodo, i treni subiranno una diminuzione del 50% e i tempi di percorrenza tra Roma e Milano potrebbero aumentare fino a sei ore. Sono stati annunciati cancellazioni e ritardi nel traffico ferroviario durante questa fase di intervento.

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Partono i lavori nel nodo di Firenze della rete ferroviaria. Da questa sera, domenica 5 luglio, alla notte del 10 luglio sono annunciati cancellazioni e ritardi. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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