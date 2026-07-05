Circa trecento pellegrini hanno percorso il tragitto da San Zeno alla Fontenuova accompagnati dal Vescovo. Il cammino, svolto sotto il sole, si è svolto con il supporto della fede, nonostante le condizioni di caldo e la fatica. I partecipanti si sono mostrati sorridenti e in pace tra loro, mostrando entusiasmo e determinazione nel proseguire il percorso religioso.

Accaldati, ma sorridenti e in pace con tutti, contenti di affrontare il lungo cammino con il Vescovo, a tratti anche faticoso e sotto il sole cocente. Così erano ieri pomeriggio i numerosi pellegrini (si stima oltre le trecento persone), che hanno aderito al cammino promosso proprio da Monsignor Augusto Mascagna, insieme alle Diocesi di Pistoia e di Pescia, in collaborazione con la Confraternita di San Jacopo di Compostella. "Camminiamo insieme. Dalla cattedrale di San Zeno a Pistoia al Santuario della Madonna della Fontenuova di Monsummano Terme", ben 16 chilometri, una parte dei quali su sentiero, per mettere in connessione le due chiese sorelle, quella pistoiese e quella di Pescia e nello stesso tempo per avvicinarsi con la preghiera alla Madonna e ai Santi delle località incontrate lungo il percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trecento pellegrini con Augusto. Da San Zeno alla Fontenuova. Sotto il sole con la forza della fede

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