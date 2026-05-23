Aurora Ramazzotti alla cresima della sorella Celeste sceglie il bordeaux con occhiali da sole coordinati

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Aurora Ramazzotti ha partecipato alla cerimonia di cresima della sorella Celeste, figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Durante l’evento, ha indossato un abito bordeaux e occhiali da sole coordinati.

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Aurora Ramazzotti oggi festeggia la cresima della sorella Celeste (figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi). Ha scelto un look semplice per l'occasione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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