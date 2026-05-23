Aurora Ramazzotti alla cresima della sorella Celeste sceglie il bordeaux con occhiali da sole coordinati
Aurora Ramazzotti ha partecipato alla cerimonia di cresima della sorella Celeste, figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Durante l’evento, ha indossato un abito bordeaux e occhiali da sole coordinati.
Aurora Ramazzotti oggi festeggia la cresima della sorella Celeste (figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi). Ha scelto un look semplice per l'occasione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Aurora Ramazzotti sceglie di stupire tutti con un invito ispirato alla rivista “Cioè”: un mini giornale pop pieno di adesivi e poster della coppia
Chiara Ferragni fa pace con Fedez e dà consigli da mamma a Giulia Honegger, Tommaso Zorzi torna con l'ex Aurora Ramazzotti si sposa in un castelloChiara Ferragni, pace con Fedez e Giulia Honegger Torna il sereno tra Chiara Ferragni e Fedez.
Aurora Ramazzotti, matrimonio nel castello e concerto di papà ErosSvelata la location delle nozze di Aurora Ramazzotti: tre giorni di festa in Sicilia e possibile concerto privato di papà Eros per gli invitati ... dilei.it
Il matrimonio (da film) di Aurora Ramazzotti: il regalo di papà Eros commuoveIl matrimonio di Aurora Ramazzotti è sempre più vicino. Eros ha deciso di fare un gesto speciale per la figlia. novella2000.it