Arresto cardiaco durante la partitella | Forza Fede lottiamo con te E i compagni gli dedicano la vittoria

Durante una partita amatoriale giocata nel pomeriggio di ieri, un giocatore ha accusato un arresto cardiaco. I suoi compagni di squadra si sono subito stretti attorno a lui, mentre alcuni hanno urlato il suo nome e l’incitamento “Forza Fede, lottiamo con te”. Sul campo sono intervenuti i soccorritori, che hanno cercato di rianimarlo prima di trasportarlo in ospedale. La partita è stata sospesa e i presenti sono rimasti in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni.

Montelupo Fiorentino, 27 aprile 2026 – “Forza Fede, lottiamo con te”. L’ultima vittoria della squadra Juniores dell’Usc Montelupo 1930 (1-0 contro Castelnuovo Garfagnana) non poteva che essere dedicata al compagno 17enne che da martedì scorso è ricoverato in terapia intensiva al San Giuseppe di Empoli, dopo essere crollato improvvisamente a terra durante un allenamento. A distanza di una settimana le condizioni del giovane sono giudicate stabili, ma la prognosi è ancora riservata. Intorno a lui l’abbraccio fortissimo della famiglia, degli amici, dei compagni di squadra, anche degli ex che adesso giocano altrove, e delle istituzioni comunali. "Siamo con te”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arresto cardiaco durante la partitella: “Forza Fede, lottiamo con te”. E i compagni gli dedicano la vittoria Notizie correlate Arresto cardiaco per un calciatore diciottenne, i compagni di squadra gli salvano la vitaUn calciatore di appena 18 anni dell’Usc Montelupo ha accusato un attacco cardiaco in campo ma i suoi compagni lo hanno salvato. Agrigento, ha un arresto cardiaco durante la via Crucis: salvato dai soccorritoriUn uomo andato in arresto cardiaco è stato salvato dagli operatori del 118 che vestivano i panni dei figuranti della Via Crucis vivente di Cianciana,... Contenuti di approfondimento Si parla di: Arresto cardiaco durante la partitella: Forza Fede, lottiamo con te. E i compagni gli dedicano la vittoria. Arresto cardiaco durante la partitella: Forza Fede, lottiamo con te. E i compagni gli dedicano la vittoriaIl diciassettenne martedì scorso aveva avuto un arresto cardiaco, è in rianimazione. La sua squadra Juniores Montelupo dedica a lui la vittoria e il primato in classifica ... lanazione.it Ciclista in arresto cardiaco. Salvato lungo la strada dall’infermiera fuori servizioLa dottoressa Roberta Milei, dell’ospedale di Foligno, ha attivato i soccorsi e avviato le manovre di rianimazione. Ricoverato lo sportivo di 61 anni. lanazione.it