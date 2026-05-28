Tre voci tre anime un solo cuore | al Cineteatro Colosseum lo spettacolo Le tre parti di me
Al Cineteatro Colosseum di Palermo è in programma lo spettacolo “Le tre parti di me”. L’evento presenta tre voci e tre anime differenti in un’unica rappresentazione. La performance si svolge in un luogo pubblico e si rivolge a un pubblico generale. La data e l’orario dell’evento non sono stati specificati.
Tre voci, tre anime, un solo cuore. Arriva, al Cineteatro Colosseum di Palermo, lo spettacolo "Le tre parti di me".Valeria vive divisa tra le sue emozioni e due irresistibili alter ego: uno eccentrico e provocatorio, l’altro seduttivo e ninfomane. Tra ironia, desideri repressi e scontri interiori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Eduardo Laine - Voci del Mercato (Official Lyric Video)
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