Roma Tre Orchestra torna a Garbatella al via Festival estivo

La Roma Tre Orchestra annuncia il ritorno a Garbatella con l'inizio di un festival estivo. L'evento si terrà nel cuore dell'estate 2026, offrendo alla città un'occasione per ascoltare musica classica in uno spazio aperto e condiviso. La manifestazione coinvolgerà la comunità locale e sarà caratterizzata da diverse esecuzioni musicali nel periodo estivo.

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Nel cuore dell'estate 2026, la musica classica torna ad abitare la città come esperienza aperta e condivisa. Presentata oggi da Roma Tre Orchestra, nella sede del Ministero della Cultura, la II edizione del festival 'La musica è una cosa meravigliosa' in programma nella capitale dal 25 giugno al 7 agosto nella sede Inps dell'ex Convitto Vittorio Locchi, oggi Palazzo Mazzoni, nel quartiere Garbatella. Il progetto, nato grazie a un'intesa con Inps e con il contributo di Fondazione Roma, è stato presentato oggi presso il Ministero della Cultura. Alla conferenza stampa sono intervenuti...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma Tre Orchestra torna a Garbatella, al via Festival estivo Notizie correlate L’orchestra giovanile di Laureana di Borrello vola a Vienna, rappresenterà l’Italia al World Orchestra FestivalUn importante riconoscimento internazionale premia il talento e l’impegno dei giovani musicisti calabresi. Mannarino torna in scena: nuovo singolo e tour estivo nei festivalMannarino prepara il ritorno sul mercato discografico e sui palchi nazionali con l'uscita del nuovo brano Per un po' d'amore, previsto per giovedì 23... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: L’Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo in concerto con D(I)RITTO AL CUORE; Vacanze senz’auto: 4 destinazioni italiane dove lasciare le chiavi a casa è una vera liberazione. Roma Tre Orchestra torna a Garbatella, al via Festival estivoRoma, 23 apr. (Adnkronos) - Nel cuore dell'estate 2026, la musica classica torna ad abitare la città come esperienza aperta e condivisa. Presentata ... iltempo.it Roma Tre Orchestra in concerto al PalladiumSabato 13 Dicembre alle 20:30 al Teatro Palladium si esibirà la Roma Tre Orchestra diretta da Silva Borsa, con Musica d’Oltralpe lo speciale appuntamento della stagione 2025/2026 Mirabilia. Si tratta ... romatoday.it Vicari: “Con Roma Tre Orchestra la musica classica diventa popolare e democratica” x.com Roma Tre Orchestra | Rome - facebook.com facebook