Surfista in balia delle correnti nella Zona Falcata | intervento lampo della Guardia costiera salva l’uomo
Nel pomeriggio nella Zona Falcata, un surfista è stato soccorso dalla Guardia costiera di Messina dopo essere rimasto in balia delle correnti. L’intervento è stato rapido e ha evitato conseguenze più gravi. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La Guardia costiera ha recuperato l’uomo e lo ha portato in salvo. Non sono stati segnalati danni a persone o imbarcazioni nelle vicinanze. La zona è stata monitorata per prevenire ulteriori incidenti.
Momenti di difficoltà nel pomeriggio odierno nelle acque della Zona Falcata, dove un surfista è stato soccorso dalla Guardia costiera di Messina dopo essere rimasto in balia delle correnti.La segnalazione è giunta alla sala operativa della Capitaneria di porto, che ha disposto l’immediato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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