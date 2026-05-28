Surfista in balia delle correnti nella Zona Falcata | intervento lampo della Guardia costiera salva l’uomo

Notizia in breve

Nel pomeriggio nella Zona Falcata, un surfista è stato soccorso dalla Guardia costiera di Messina dopo essere rimasto in balia delle correnti. L’intervento è stato rapido e ha evitato conseguenze più gravi. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La Guardia costiera ha recuperato l’uomo e lo ha portato in salvo. Non sono stati segnalati danni a persone o imbarcazioni nelle vicinanze. La zona è stata monitorata per prevenire ulteriori incidenti.