Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un incidente tra un camper e una moto avvenuto questa mattina sull’autostrada A11 Firenze-Mare, tra Chiesina Uzzanese e Montecatini. L’incidente si è verificato poco prima delle 9, all’altezza del chilometro 42 in direzione Firenze. La strada è stata chiusa al traffico per i soccorsi e le operazioni di ripristino.

Firenze, 5 luglio 2026 – Tragico incidente stradale questa mattina, domenica 5 luglio, lungo l’ autostrada A11 Firenze-Mare. Un camper e una moto, poco prima le 9, si sono scontrate tra Chiesina Uzzanese e Montecatini in direzione Firenze, all’altezza del chilometro 42. Il ragazzo in sella alla moto, 21 anni, è morto in seguito alla violenza dell’impatto. Sul tratto autostradale era stato fatto atterrare anche l’elisoccorso regionale Pegaso. Purtroppo però le ferite riportate dal giovane erano gravissime e non gli hanno lasciato scampo. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il tratto dell’A11 Firenze-Pisa Nord è rimasto chiuso tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme in direzione Firenze per oltre un’ora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Schianto tra camper e moto: muore ragazzo di 21 anni, autostrada Firenze-Mare chiusa

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