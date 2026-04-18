Latina bimbo di 7 anni muore in piscina termale | indagano i carabinieri

Un bambino di sette anni è deceduto mentre si trovava in una piscina di uno stabilimento termale nella zona di Suio, nel territorio di Castelforte, lungo il fiume Garigliano, in provincia di Latina. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La salma è stata recuperata e sono stati ascoltati testimoni presenti al momento dell’incidente. La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato al momento.

Un bambino di sette anni ha perso la vita mentre si trovava nella piscina di uno stabilimento termale a Suio, nel territorio di Castelforte, lungo il fiume Garigliano, in provincia di Latina. Il dramma si è consumato nel pomeriggio. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino. Il piccolo probabilmente risucchiato da un bocchettone. Forse è stato risucchiato dal bocchettone di scarico. È l’ipotesi, secondo quando apprende LaPresse, che sta prendendo sempre più piede sulla morte bambino.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Latina, bimbo di 7 anni muore in piscina termale: indagano i carabinieri Notizie correlate Bambino di 7 anni muore annegato in una piscina termale di Castelforte (Latina)Castelforte, 18 aprile 2026 – Un’altra tragedia in piscina dopo la drammatica vicenda di Pennabilli. Bimbo di 7 anni muore annegato in piscina alle terme di Suio. «Forse è rimasto incastrato nel bocchettone»?Un bambino di sette anni è morto a Suio Terme, nel comune di Castelforte, mentre si trovava in una piscina di uno stabilimento termale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LATINA | Teleferica si rompe al parco: bimbo ferito e area sotto sequestro; Tragedia al San Paolo, morto il bimbo caduto dal balcone; Lievito: trenta eventi culturali in dieci giorni nel centro di Latina. Il programma; Scheda squadra Latina. Latina, bimbo di 7 anni muore in piscina alle Terme di SuioIn uno stabilimento termale. Si ipotizza che sia stato risucchiato da un bocchettone. E' stato prontamente soccorso dal 118, ma non c'è stato nulla da fare. Indagano i Carabinieri ... rainews.it Latina, bimbo di 7 anni annega alle termeUn bimbo di sette anni è annegato nella vasca termale di Suio Terme, nel comune di Castelforte in provincia di Latina. Secondo le prime informazioni, mentre faceva il bagno sarebbe stato trattenuto so ... msn.com Sono due uomini di origine algerina i responsabili del furto di qualche giorno fa ai danni di una donna di Latina - facebook.com facebook L’Avana ha avuto il Barrio Chino più grande dell’America Latina Arco su calle Dragones (1999), il più grande del suo tipo: granito e cemento, simbolo di fratellanza Immigrazione cinese dal 1847; nel ’900: giornali, opera cantonese e società #CubaUnica # x.com