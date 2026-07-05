Alle ore 20:30 del 5 luglio 2026, si svolge la quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale. La manifestazione coinvolge le strade e i borghi del Lazio. Il traffico a Roma in serata presenta rallentamenti a causa dell’evento. La gara si concluderà nelle prossime ore, con l’intera manifestazione che interessa diverse zone della regione. Nessun dettaglio su eventuali disagi o chiusure specifiche è stato comunicato.

Luceverde Roma trovati anche oggi la quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale sulle strade e tra i Borghi del Lazio l'evento si chiuderà con il grande podio finale in via della Conciliazione a San Pietro modifiche la viabilità che interessano Colle Oppio via degli Annibaldi la zona dell'EUR sulla via Salaria chiuso il tratto al km 10 e 400 ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile In entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia Traffico deviato sulle rampe complanari laterali inevitabile la formazione di rallentamenti e code delle ore di traffico Maggiore Attenzione Se invece avete in programma un... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-07-2026 ore 20:30

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Nel traffico di Roma

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Traffico Roma del 07-05-2026 ore 20:30Il traffico a Roma nella serata del 7 maggio 2026 si presenta intenso, con code lungo la carreggiata interna del raccordo.

Traffico Roma del 20-05-2026 ore 07:30Alle 7:30 del 20 maggio 2026, il traffico nella capitale si presenta molto affollato sulle principali strade e autostrade che attraversano la città.

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