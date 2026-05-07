Il traffico a Roma nella serata del 7 maggio 2026 si presenta intenso, con code lungo la carreggiata interna del raccordo. Alle ore 20:30 si registrano rallentamenti e congestioni sulla rete stradale della capitale, in particolare sulla tratta interna del raccordo. Le auto procedono a passo d’uomo in diversi tratti, creando una situazione di congestione che coinvolge varie zone della città.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico lungo la carreggiata interna del raccordo con code tra classi e Salaria ed ancora seguire tra Nomentana e alla rustica traffico in nato anche in esterna tra il bivio per la Roma Fiumicino e la via Ardeatina trafficata la tangenziale est con code tra Corso di Francia e via dei Campi Sportivi ed ancora a seguire tra via Tiburtina e San Lorenzo verso San Giovanni traffico incolonnato anche tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico intenso il traffico sulla via Flaminia con code tra Tor di Quinto e di raccordo anulare in uscita da Roma stessa situazione sulla Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-05-2026 ore 20:30

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