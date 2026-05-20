Traffico Roma del 20-05-2026 ore 07 | 30
Alle 7:30 del 20 maggio 2026, il traffico nella capitale si presenta molto affollato sulle principali strade e autostrade che attraversano la città. Le vie più trafficate sono risultate congestionate, con tempi di percorrenza più lunghi rispetto alla norma. Si segnalano rallentamenti in ingresso al centro e nel tratto urbano delle arterie principali, mentre alcune zone periferiche mostrano una circolazione più fluida. La situazione si mantiene critica nelle ore mattutine, con veicoli in movimento a passo d’uomo in diverse aree.
Luceverde Roma traffico decisamente intenso sulle principali arterie della capitale per i primi spostamenti pendolari Iniziamo dalla diramazione Roma sud dove segnaliamo km di coda per traffico intenso tra Torrenova e il grande raccordo anulare proprio sul grande raccordo anulare il traffico è molto sostenuto esiste in coda in carreggiata interna dalla Casilina e l'abbia mentre Ines e lentamente sono compresi tra la via Tiburtina è la via Nomentana forti disagi anche per chi viaggia soltanto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo con code che interessano un intero percorso è in 10 anni non ce ne sta sulla stessa tangenziale si rallenta sempre... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Tg Mobilità ore 6,30
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