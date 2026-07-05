Traffico Roma del 05-07-2026 ore 19 | 30

Notizia in breve

Il 5 luglio 2026 alle 19:30, il traffico a Roma presenta rallentamenti a causa della quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale. La manifestazione coinvolge strade e borghi del Lazio e si concluderà in serata. La gara interessa diverse vie cittadine e zone circostanti, con possibili impatti sulla viabilità locale. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure straordinarie oltre alle aree interessate dall’evento.