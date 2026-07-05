Traffico Roma del 05-07-2026 ore 19 | 30

Da romadailynews.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 5 luglio 2026 alle 19:30, il traffico a Roma presenta rallentamenti a causa della quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale. La manifestazione coinvolge strade e borghi del Lazio e si concluderà in serata. La gara interessa diverse vie cittadine e zone circostanti, con possibili impatti sulla viabilità locale. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure straordinarie oltre alle aree interessate dall’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Luceverde Roma trovati anche oggi la quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale sulle strade e tra i Borghi del Lazio l'evento si chiuderà con il grande podio finale in via della Conciliazione a San Pietro modifiche la viabilità che interessano Colle Oppio via degli Annibaldi la zona dell'EUR sulla via Salaria chiuso il tratto al km 10 e 400 ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile In entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia Traffico deviato sulle rampe complanari laterali inevitabile la formazione di rallentamenti e code delle ore di traffico Maggiore Attenzione Se invece avete in programma un... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

traffico roma del 05 07 2026 ore 19 30
© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-07-2026 ore 19:30
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nel traffico di Roma

Video Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 07-05-2026 ore 19:30Alle ore 19:30 del 7 maggio 2026, il traffico a Roma risultava intenso lungo la carreggiata interna del raccordo, con code visibili sulla strada.

Traffico Roma del 07-05-2026 ore 07:30Alle prime ore del 7 maggio 2026, alle 7:30, il traffico a Roma risultava intenso sul Grande Raccordo Anulare.

Temi più discussi: Traffico weekend 26, 27 e 28 giugno: come evitare le code; Ultimo a Tor Vergata, scatta il Piano Mobilità con 1.000 vigili urbani: via ai blocchi stradali e complanari chiuse; Rally di Roma Capitale 2026: le strade chiuse sul Monte Livata; Previsioni traffico-meteo weekend dal 26 al 28 giugno 2026.

traffico roma del traffico roma del 05Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2026 ore 09:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle reazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico una mento verso le località ... romadailynews.it

traffico roma del traffico roma del 05Traffico Roma del 05-07-2026 ore 07:30Luceverde Roma trovati anche oggi la quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale sulle strade e tra i Borghi del Lazio l'evento si chiuderà ... romadailynews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web