Alle ore 19:30 del 7 maggio 2026, il traffico a Roma risultava intenso lungo la carreggiata interna del raccordo, con code visibili sulla strada. La situazione interessava principalmente questa arteria principale, rendendo difficile il flusso dei veicoli in quella zona. Non sono stati segnalati incidenti o eventi specifici che abbiano causato l’intasamento. La circolazione appariva rallentata in diverse sezioni del raccordo.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico lungo la carreggiata interna del raccordo con code tra classi e Salaria ed ancora seguire tra Nomentana e alla rustica traffico in nato anche in esterna tra il bivio per la Roma Fiumicino e la via Ardeatina trafficata la tangenziale est con code tra Corso di Francia e via dei Campi Sportivi ed ancora a seguire tra via Tiburtina e San Lorenzo verso San Giovanni traffico incolonnato anche tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico intenso il traffico sulla via Flaminia con code tra Tor di Quinto e di raccordo anulare in uscita da Roma stessa situazione sulla Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-05-2026 ore 19:30

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