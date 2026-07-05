Traffico Roma del 05-07-2026 ore 18 | 30
Alle 18:30 del 5 luglio 2026, si sono registrate ripercussioni sul traffico a Roma a causa della quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale. La gara si svolge tra le strade e i borghi del Lazio e proseguirà fino a sera. Sono stati segnalati rallentamenti e congestioni lungo il percorso, che coinvolgono diverse zone della città. La manifestazione interessa anche le principali arterie di collegamento.
Luceverde Roma trovati anche oggi la quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale sulle strade e tra i Borghi del Lazio l'evento si chiuderà con il grande podio finale in via della Conciliazione a San Pietro modifiche la viabilità che interessano Colle Oppio via degli Annibaldi la zona dell'EUR sulla via Salaria chiuso il tratto al km 10 e 400 ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile In entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia Traffico deviato sulle rampe complanari laterali inevitabile la formazione di rallentamenti e code delle ore di traffico Maggiore Attenzione Se invece avete in programma un... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Nel traffico di Roma
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Strade chiuse per il Rally di Roma Capitale 2026 Dal 3 al 5 luglio alcune strade interessate dal percorso di gara saranno temporaneamente chiuse al traffico per consentire lo svolgimento delle prove speciali in totale sicurezza. Ti invitiamo a pianificare i tu facebook
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