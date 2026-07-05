Traffico Roma del 05-07-2026 ore 18 | 30

Notizia in breve

Alle 18:30 del 5 luglio 2026, si sono registrate ripercussioni sul traffico a Roma a causa della quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale. La gara si svolge tra le strade e i borghi del Lazio e proseguirà fino a sera. Sono stati segnalati rallentamenti e congestioni lungo il percorso, che coinvolgono diverse zone della città. La manifestazione interessa anche le principali arterie di collegamento.